Twee Open Vld’ers uit De Haan komen op bij verkiezingen in mei, terwijl ze in gemeenteraad tegenover elkaar zitten Leen Belpaeme

10 maart 2019

11u52 0 De Haan David Pieters (Bewust) en Marleen Schillewaert-Vercruyce (Open & N-VA) komen allebei op voor Open Vld bij de verkiezingen in mei, respectievelijk op de Vlaamse en de federale lijst. In de gemeenteraad zitten beiden echter op tegenovergestelde banken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen steunde toenmalig minister Bart Tommelein de lijst Open & N-VA en dat hebben ze bij Bewust nog niet helemaal verteerd.

Voor de verkiezingen in oktober verscheen er onder andere een folder waarin Bart Tommelein de lijst Open & N-VA, met kopman N-VA’er Wilfried Vandaele steunde en dus niet Bewust met toenmalig burgemeester Peter Breemersch, ook lid van Open Vld. Dat statement wordt nog altijd niet gesmaakt bij Bewust, maar toch wilde David Pieters op de lijst staan voor de Vlaamse verkiezingen. “Het is uniek dat een minister openlijk zijn collega succes wenst, ten nadele van een zittende Open Vld-burgemeester. Dat is echt de wereld op zijn kop. Tommelein heeft me nu gevraagd mee te gaan naar Vlaanderen. Het is niet omdat je kopman iets doet dat je kwaad maakt dat je je partijkaart in de vuilbak moet gooien”, legt Pieters uit.

Unieke situatie

Dat verschillende Open Vld’ers opkomen op verschillende lokale lijsten blijft sowieso een unieke situatie. Sinds de verkiezingen waren er trouwens al bestuursverkiezingen bij de lokale Open Vld, waar zowel leden als Bewust en Open & N-VA in zitten. “De Haan is inderdaad uniek in zijn soort. Nieuwe verkiezingen betekenen vaak nieuwe lijsten. Dat heeft echter niets met ideologie te maken, maar eerder met welke lijst meer kans maakt.” Ondanks de tegenstellingen zegt Pieters dat hij wel kan samenwerken met zijn Open Vld-collega’s aan de overkant van de gemeenteraad. “Ik kom met iedereen overeen.”

Interne discussies

Bart Tommelein moeit zich niet met discussies in De Haan. “Er was blijkbaar een interne discussie waardoor onder andere Marleen Schillewaert met de lijst van Open & N-VA opkwam bij de verkiezingen. Daarnaast stond ze ook op de provinciale lijst voor Open Vld. Ze is lid van onze partij en heeft in het verleden ook altijd de verkiezingen gesteund door zich kandidaat te stellen. Ik haar dan ook gesteund bij de gemeenteraadverkiezingen, net als de andere kandidaten op de lijst van Open & N-VA. Peter Breemersch is inderdaad lid van Open Vld, maar hij is nog nooit opgekomen voor nationale verkiezingen”, reageert Tommelein. Hij ziet verder geen problemen. “Met interne discussies ga ik mij niet moeien. Er was wel een overeenkomst dat geen enkele lijst de naam van Open Vld mocht gebruiken.”