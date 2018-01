Twee gewonden bij ongeval 30 januari 2018

02u26 0

Bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Warvinge, de Grotestraat en de Groenestraat Vlissegem in Vlissegem zijn gisterenochtend even na 6 uur twee lichtgewonden gevallen.





Een Peugeot 107, bestuurd door een 33-jarige man uit De Haan, en een Opel Antara , bestuurd door een 27- jarige man uit Blankenberge, kwamen met elkaar in aanrijding.





De Opel reed in de Groenestraat en wilde de Grotestraat kruisen richting Warvinge. Hij werd daarbij aangereden door de Peugeot die op de Grotestraat in de richting van De Haan reed. De Opel kwam door de impact naast de rijbaan terecht, ging hierbij door een haag en kwam tot stilstand in een veld.





De twee bestuurders, die alleen in hun voertuig zaten, raakten bij het ongeval gewond en werden overgebracht naar de ziekenhuizen AZ Sint-Jan in Brugge en Zeno in Blankenberge. Ze zijn beiden buiten levensgevaar.De voertuigen werden zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan te reinigen. (MMB)