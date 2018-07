Tramverkeer onderbroken door gaslek 11 juli 2018

Door problemen met een gasleiding in De Haan rijden er geen kusttrams tussen De Haan en Wenduine. Wellicht zullen de werken aan de gasleiding zelfs enkele dagen in beslag nemen. De Lijn zet op het traject pendelbussen in, meldt woordvoerster Inge Debruyne. Eandis kwam gisterenmiddag ter plaatse om de problemen te verhelpen, maar die werken zouden een aantal dagen in beslag nemen. Tijdens de werken ligt het tramverkeer in beide richtingen stil. Tussen de haltes De Haan Zwarte Kiezel en Wenduine Harendijke heeft De Lijn pendelbussen ingelegd. "We zullen dat de komende dagen blijven doen, zodat alle reizigers zeker op hun bestemming geraken", aldus Inge Debruyne van De Lijn West-Vlaanderen. Voorlopig is er geen hinder voor de reizigers. (MMB)