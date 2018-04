Tot 18 maanden cel voor stelende leden Romafamilie 27 april 2018

02u53 0 De Haan Drie leden van een Romafamilie, twee vrouwen en een man die in het Brusselse verblijven, krijgen celstraffen van 1 jaar tot 18 maanden voor 14 diefstallen in ons land. Ze moeten een kopiewinkel in De Haan 500 euro terugbetalen, maar zijn spoorloos.

De drie trokken er telkens in wisselende samenstellingen op uit. Ze hadden niet specifiek een doelwit voor ogen, maar stalen gewoon alles wat enigszins waarde had en ze verder konden verkopen.





Camerabeelden

Slechts één iemand stelde zich burgerlijke partij, de eigenaar van een kopiewinkel in De Haan. Daar trokken ze op 21 december 2016 naar toe. Een van de vrouwen leidde de aandacht van de kassierster af, de andere stal 500 euro uit de kassa. Ze werden herkend op camerabeelden en op basis daarvan opende het parket in Brugge een dossier. Het liet de drie zigeuners seinen en uit tal van andere politiezones kwamen heel wat meldingen en gedupeerden.





Papflessen

De daders pleegden feiten in Brugge, Oostende, Gent, Zaventem, Aalst en zelfs zevenmaal op één dag in Leuven. Ze stalen handtassen van winkelende dames, een PlayStation in de Bart Smit in Aalst, sloegen toe bij ketens zoals Zeeman, Kruidvat, Blokker, H&M, SiX, C&A en bij enkele hotels. De buit ging van spaarpotjes aan de recepties tot kledij, geld, papflessen en verzorgingsproducten. (JHM)