Topzomer voor Australian Ice Cream EIGENAARS IJSBAR BETREUREN ALLEEN DAT ZE UITBREIDING UITSTELDEN JELLE HOUWEN

02 augustus 2018

02u42 0 De Haan De erg populaire ijsbar Australian Ice Cream in de Leopoldlaan in De Haan draait een echte topzomer. Iedere dag wordt de bar overrompeld door ijsjeslikkende toeristen. "Al heel juli draaien we op maximumbezetting", zegt uitbater Ward D'Haenens.

De Australian ijsbar mag dan wel niet aan de zeedijk liggen in De Haan, het is een van de drukst bezochte van onze kust. Hordes toeristen die richting strand wandelen stoppen er voor een bolletje ijs. En met de prachtige zomermaand juli achter de rug was het vrijwel dagelijks een ware overrompeling. "Juli lijkt onze beste zomermaand tot nu toe te worden", zegt Ward D'Haenens van Australian Ice Cream in De Haan. Hij baat samen met zijn vrouw Melanie Van Doorne de zaak en de pralinewinkel ernaast uit. "Dat was tot nu toe de zomer van 2003 maar het lijkt er sterk op dat we die minstens zullen evenaren."





Bijna perfect

Alleen maar lachende gezichten dus bij Australian Ice Cream, alhoewel er een kleine nasmaak is. "Eigenlijk overwogen we om de zaak wat te herschikken en uit te breiden", vervolgt Ward. "We zouden de pralinezaak hiernaast van Leonidas, die wij ook uitbaten, meer opschuiven naar de hoek. Zo kunnen we de ijsbar dan verdubbelen. Meer klanten bedienen, meer plaats en meer meisjes inzetten. We hebben dat idee nu uitgesteld naar volgend jaar. En dan is er natuurlijk zo'n topzomer. Hadden we dit maar eerder geweten, dan hadden we die herschikking nu zeker al uitgevoerd. Maar zo'n topzomer, dat is echt niet te voorspellen."





IJsturbines draaien non-stop

" In normale zomers hebben we een top in het hoogseizoen van 21 juli tot 15 augustus. Dan zijn er vier meisjes die ijs scheppen en draaien de ijsturbines volop. Deze keer is dat al zo van 1 juli en dat non-stop. Dat is echt wel ongezien. Hoeveel liter ijs we zo draaien is moeilijk te zeggen. Maar van bijvoorbeeld ons stracciatella-ijs, een topper, moeten we elk uur een nieuwe ijsbak van 6 liter draaien. Andere bakken zijn doorgaans om de drie uur leeg. Dagelijks verkopen we dus duizenden ijsjes. We zien ook dat klanten vooral fris ijs willen: soja- en yoghurtijs en sorbets worden tot 24 procent meer verkocht. Bij de zwaardere soorten waar alcohol inzit, zoals rum-rozijnen, is er een terugval. Mensen kiezen voor licht verteerbare soorten in dit warme weer."





"Alleen: opmerkelijk genoeg worden er ook nog steeds heel wat warme wafels verkocht. Maar, toen het eind vorige week meer dan 35 graden was, hebben we het bakken van die wafels enkele dagen moeten opschorten. Die worden gebakken aan 180 graden en het was simpelweg niet doenbaar om aan het baktoestel te blijven staan. Met die hoge temperaturen was het ook even nagelbijten of alle koelingselementen het wel zouden uithouden, maar alles is prima verlopen."