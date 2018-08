Toekomstplannen voor Noordzee onder de loep 29 augustus 2018

Nog tot 28 september kan iedereen zijn of haar mening geven over het 'marien ruimtelijk plan' (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026. De gemeente De Haan vreest voor negatieve effecten. Daarom heeft het gemeentebestuur een adviesbureau aangesteld om het plan te analyseren. Tijdens een informatieavond op 5 september in sportcentrum Haneveld zal een kustexpert de resultaten van zijn bevindingen presenteren en eventuele vragen van aanwezigen beantwoorden. Andere gastsprekers zijn Vicky Vangeel en Kim Meeus, adviseurs van staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld). Ook Dany Van Landeghem, de voorzitter van de plaatselijke actiegroep 'Geen atol voor De Haan-Wenduine' en Krien Hanssen van Natuurpunt zullen het woord nemen. (LBB)