Tieners uit Luik op dievenpad op parking Sunparks 06 juli 2018

De politie van Bredene/De Haan heeft dinsdagnacht twee jonge dieven opgepakt bij het vakantiepark Sunparks. Rond 2.30 uur werden de twee opgemerkt toen ze zich op de parking van het domein verdacht gedroegen. Ze konden geen duidelijke verklaring geven voor hun aanwezigheid. Ze bleken bovendien in het bezit van een laptop, een aantal gps-systemen en accessoires. Het gaat om een 17-jarige en 18-jarige, allebei uit de regio Luik, die hier op vakantie waren. Ze bekenden dat ze de voorwerpen hadden gestolen uit enkele auto's. Ze hadden de voertuigen op de parking afgelopen en overal aan de deurklinken gevoeld. Ze brachten geen schade aan. De jongeren bekenden de feiten. De voorwerpen konden al voor het grootste deel aan de rechtmatige eigenaars terugbezorgd worden. De politie roept op om geen waardevolle voorwerpen in voertuigen achter te laten en er ook zeker voor te zorgen dat het voertuig altijd en overal gesloten is. (MMB)