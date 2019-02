Tafelschuimster daagt niet op in rechtbank, maar gaat doodleuk wéér uiteten zonder te betalen Mathias Mariën

15 februari 2019

12u04 39 De Haan Je moet het maar durven: Nadine W. (48), die al in 28 zaken ging eten zonder te betalen, sloeg donderdagmiddag opnieuw toe. Ze had het zo druk met tafelschuimen dat ze geen tijd vond om naar de rechtbank te komen, waar ze zich nota bene moest verantwoorden voor de eerder gepleegde feiten. De vrouw riskeert 21 maanden cel. “We hadden haar niet meteen herkend”, zegt haar recentste slachtoffer Ignace Coulleit.

Opgeven staat niet in het woordenboek van Nadine W. (48). De vrouw at de voorbije maanden diverse keren per week haar buikje rond in restaurants zonder te betalen. Ze bestelt telkens precies waar ze zin in heeft. Wanneer de garçons vragen om te betalen, vertelt ze dat ze geen geld op zak heeft. De politie kwam al talloze keren tussenbeide. Enkele weken geleden besloot het parket haar in snelrecht te dagvaarden.

Verwerpelijk houding

Donderdagmiddag verscheen haar zaak voor de rechtbank in Brugge. “Deze vrouw lacht justitie en politie op die manier recht in hun gezicht uit. De dame heeft geen gekende verblijfplaats en eigent zich het recht toe om overal gratis te eten en iets te drinken”, sprak de procureur streng. Hij vorderde bij verstek een celstraf van 21 maanden. Zijn woorden bleken bijna profetisch, aangezien Nadine W. op dat moment ... gratis aan het eten en drinken was. Deze keer sloeg ze haar slag bij tearoom Pergola in Wenduine. “We hadden haar jammer genoeg niet herkend. Nochtans deed haar foto de ronde”, zegt uitbater Ignace Coulleit. De 48-jarige tafelschuimster bestelde een aperitief, een geitensalade en nog enkele drankjes. Maar de rekening van 33 euro betalen? Dat weigerde ze. “Voor ons was dat natuurlijk onaanvaardbaar. Het gaat niet om een monsterbedrag, maar het blijft wel diefstal”, zegt Ignace, die een foto nam van de vrouw om z’n collega’s nogmaals te waarschuwen.

Slordig voorkomen

Bij de politie van De Haan bevestigen ze de nieuwe klacht. Samen met het parket zal nu bekeken worden welke nieuwe stappen er moeten ondernomen worden. Ondanks de dreigende celstraf blijft de vrouw, die de voorbije maanden vooral haar slag sloeg in Brugge en Oostende, vrolijk verder doen. Op 14 maart doet de rechter uitspraak in de voorgaande dossiers, maar de kans is groot dat er nog een reeks rechtszaken zullen volgen. Of W. daarvan wakker ligt, is een andere zaak. Tijdens één van haar arrestaties in januari had ze een gescheurde dagvaarding op zak die ze twee dagen eerder kreeg.