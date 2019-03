Straks voor het eerst op een Belgisch strand: paardenrennen Leen Belpaeme

27 maart 2019

15u17 3 De Haan De Haan krijgt op 13 en 14 april in De Haan een ‘Pop-Hippodroom’ op het strand. Er zullen twee dagen paardenrennen georganiseerd worden op een strook van 350 meter bij laagtij. Bij hoogtij verdwijnt de ‘renbaan’ terug in de zee. Ongeveer 80 paarden van de beste stallen in België zullen aan de start komen.

In verschillende Europese landen werden al paardenrennen georganiseerd op het strand, maar voor de Belgische kust krijgt De Haan de primeur. Er wordt een ‘hippodroom’ aangelegd op het hard zand waar de paarden het per twee tegen elkaar opnemen om zo per rendag tot één grote winnaar te komen. Voor de rennen is de organisatie afhankelijk van de getijden. “We starten zaterdag om 12 uur en op zondag om 13 uur. Omdat we enkel genoeg plaats hebben bij laagtij moeten we als het ware samenwerken met de maan. Er is gekozen voor shorttrack races omdat we te weinig plaats hebben in het hard zand om een traditionele hippodroom in een ovaal aan te leggen. De paarden zullen over een strook van 350 meter in één rechte lijn tegen elkaar racen”, licht Max Struys toe.

De Haan krijgt zo voor even de zesde legitieme hippodroom in België. Bezoekers zullen er gratis naar spectaculaire rennen kunnen kijken. “Dit evenement is ideaal om de paardensport te tonen aan het grote publiek. Er zal ook kunnen gewed worden en de wedstrijd wordt uitgezonden in de wedkantoren”, zegt Struys nog. Volgens Ludo Maes van de Belgische draffederatie zijn de drafrennen sensationeel om naar te kijken. “De draf is een specifieke vorm van de paardensport waarbij de wedstrijden worden gelopen met paarden die voor een licht karretje gespannen zijn. De paarden moet in draf lopen, als ze naar galop overgaan worden ze gediskwalificeerd. De paarden halen een snelheid van 50 tot 55 per uur”, licht Maes toe.

In De Haan is schepen Marleen De Soete blij dat de organisatie voor De Haan koos. “We willen meer waardevolle evenementen aantrekken, ook buiten het zomerseizoen en de Pop-Hippodroom past daar perfect bij. We willen daarbij graag evenementen waarmee we voor langere tijd kunnen samenwerken en ik ben dan ook blij te horen dat het de bedoeling is om verder uit te breiden in de komende jaren”, licht de schepen toe.