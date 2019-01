Stormweer zorgt opnieuw voor kliffen op strand van De Haan Mathias Mariën

09 januari 2019

08u38 0 De Haan Door de combinatie van harde wind en het springtij werd dinsdag opnieuw heel wat zand weggespoeld van het strand in De Haan.

De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar op het strand. “Het stormweer zorgde voor grote niveauverschillen en klifvorming”, bevestigt de gemeente. “De onstuimige zee sloeg er brede bressen in het strand. Van zodra het weer het toelaat zullen de bevoegde diensten de stijle kliffen doorbreken en het strand opnieuw laten glooien.” In de tussentijd zorgt het natuurfenomeen voor mooie plaatjes. Al is ook voorzichtigheid aangeraden, aangezien het lopen op de kliffen even gevaarlijk als mooi kan zijn.

