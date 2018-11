Stembiljet gevonden op straat: Bewust vraagt en krijgt onderzoek 27 november 2018

02u24 0 De Haan De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober krijgen in De Haan nog een staartje. Op straat vond iemand een afgestempelde stembrief en gaf die nadien af bij de politie.

Op het biljet werd zover bekend geen partij aangeduid. De vinder lichtte een kandidaat van Bewust in en de partij vroeg aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen om de zaak te onderzoeken. Dat zal ook gebeuren. "Als je hoort dat zoiets op straat gevonden wordt, begin je je toch vragen te stellen. We hebben het gemeld, maar geen klacht ingediend. Het is toch een vreemde zaak", zegt uittredend burgemeester Peter Breemersch. De vraag is of er een hertelling moet komen. "Het stemmenaantal is toch niet onbelangrijk. Als wij een tiental stemmen meer hadden, konden we een extra zetel krijgen. Ik vermoed weliswaar niet dat dit veel invloed zal hebben", zegt Peter Breemersch nog.





Naar Brussel

Op 12 december zijn alle lijsttrekkers uitgenodigd in Brussel bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Toekomstig burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) vindt de hele zaak belachelijk. "Dit beïnvloedt de verkiezingen niet, het kan alleen de boel vertragen. Waarom dan anders wachten tot de laatste dagen om bezwaar in te dienen?", aldus Wilfried Vandaele. (LBB)