Sp.a krijgt weer een njet van Groen en geeft er deze keer de brui aan 31 augustus 2018

De socialisten zullen in De Haan niet opkomen. In 2012 stapten sp.a en CD&V nog samen naar de kiezer. Ze behaalden toen samen één zetel. "Een klein beetje rekenwerk leert ons dat we toen met Groen drie zetels hadden kunnen behalen. Dat geeft aan dat de progressieven zich in De Haan moeten verenigen, waar historisch een centrumrechts beleid wordt gevoerd. Daarom ook hebben we stappen gezet naar Groen om een gezamenlijk project uit te werken. Maar de groenen besliste om alleen op te komen. Daarom heeft sp.a beslist om in 2018 geen lijst in te dienen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Twee progressieve lijsten, dat biedt weinig perspectief en de algehele context is ook niet van die aard dat we veel vertrouwen hebben in de andere lijsten", laat de partij weten in een mededeling. Sp.a zal voor de verkiezingen wel nog een stemadvies uitbrengen. (LBB)