Snelheidsduivels onderschept tijdens grootschalige controle 14 juni 2018

02u41 0

De politie heeft dinsdag snelheidscontroles met onderschepping uitgevoerd in de bebouwde kom in Bredene en De Haan. Langs de Grotestraat te De Haan werden 585 voertuigen gecontroleerd, waarvan dertien bestuurders een zware snelheidsovertreding pleegden en meteen werden onderschept. Langs de Prinses Elisabethlaan controleerde de politie 718 voertuigen en hadden tien bestuurders een zware voet. "De overtreders kregen meteen een onmiddellijke inning aangeboden. Niemand moest zijn of haar rijbewijs inleveren. Verder werden nog 16 processen-verbaal van waarschuwing opgesteld, meestal voor het niet kunnen voorleggen van een verzekeringsbewijs van het voertuig. Deze bestuurders kunnen zich binnen een bepaalde periode in regel stellen", zegt Dennis Goes, commissaris bij politiezone Bredene/De Haan.





(BBO)