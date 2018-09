Smakelijke kunst in bakkerij Avalanche 07 september 2018

02u41 0 De Haan Beaufort loopt nog tot eind september en tot dan kan je ook nog in bakkerij Avalanche terecht in Wenduine voor enkele kunstige lekkernijen met als thema de zee.

Kunstenaar en chocolatier David Maertens werkte samen met bakker Peter Bossier aan het project. De bakkerij staat vol met kunstwerken gemaakt van chocolade. Maertens versierde ook het etalageraam van de zaak met als inspiratie het kunstwerk van Xu Zhen dat op de zeedijk van Wenduine staat. "Voor dit project kan ik mijn twee passies combineren", vertelt Maertens. "Kunst en chocolade. Ik heb vroeger 4,5 jaar in de bakkerij gewerkt en Peter en ik werken graag nog eens samen aan een project. Westtoer had in het kader van Beaufort een oproep gedaan naar handelszaken toe. We beslisten meteen om mee te doen. We hebben niet alleen chocoladekunstwerken gemaakt, maar ook een kunstige ijstaart die mensen kunnen bestellen." (LBB/CDR)