Slechts 1,74 procent blaast positief 02 februari 2018

Nooit eerder bliezen zo weinig bestuurders positief in de politiezone Bredene/De Haan. "We droegen ons steentje bij aan de BOB-campagne. De resultaten zijn een record in positieve zin voor onze zone. Er werden 2.814 bestuurders onderworpen aan een ademtest, terwijl dit er vorig jaar nog 2.290 waren en dat toen ook al het hoogste aantal ooit was in de zone. Het gebruik van de snellere 'samplingtoestellen' waardoor meer bestuurders kunnen gecontroleerd worden, is hier uiteraard niet vreemd aan. In Bredene en De Haan legden 49 bestuurders een positieve test af. Dat is 1,74 % van de gecontroleerden, ook al een beter resultaat dan tijdens de vorige winterbobcampagne (1,75 %) en ook lager dan het landelijk gemiddelde van 2,1 %", zegt commissaris Dennis Goes. (MMB)