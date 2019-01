Schrik van de kusthoreca eindelijk opgepakt: parket sleept tafelschuimster (48) meteen voor rechter Mathias Mariën en Bart Boterman

16 januari 2019

19u07 2 De Haan Een 48-jarige vrouw zit in de politiecel voor tientallen feiten van flessentrekkerij. Ze schuimde talloze restaurants af in Oostende, de Westkust en Wenduine. Onder horecamensen ging haar foto al gretig de ronde. Het parket wil haar nu snel voor de rechtbank brengen. “Verschillende collega’s hebben haar de deur gewezen toen ze herkend werd”, klinkt het bij gedupeerden.

Dinsdagnamiddag kreeg de politie van Bredene/De Haan melding dat een klant haar rekening niet kon of wilde betalen in een restaurant in Wenduine. De vrouw had voor 20 euro gegeten. Tegenover de politie stelde ze dat ze niet bij machte was om haar rekening te vereffenen. De vrouw werd door de politie geïdentificeerd en bleek gekend te zijn voor tientallen dergelijke feiten, vooral aan de Westkust en in Oostende. Het bleek dat ze ook dinsdag at op restaurant in De Haan en er vertrok zonder betalen. De politie arresteerde de vrouw. Het gaat om een 48-jarige Belgische zonder gekend adres die ook in het verleden al werd veroordeeld voor dergelijke feiten. Ze spreekt met een Gents accent. De voorbije weken ontpopte ze zich tot de schrik van de horeca doordat ze steevast weigerde te betalen. Haar foto deed al snel de ronde onder horecamensen en de vrouw werd zelfs meermaals de deur gewezen eenmaal iemand haar herkende. Het parket besliste dat de vrouw donderdag gedagvaard wordt in snelrecht. Tot dan blijft ze in de politiecel. Ze zal zich op korte termijn moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

Landloper

Haar effectief vasthouden tot het proces, ligt moeilijker door de wet. Op afzetterij staat een maximumstraf van drie maanden cel. Om iemand vast te houden, moet de maximumstraf voor de feiten minstens een jaar cel zijn. De afzetterij waaraan de vrouw zich schuldig maakte, gebeurt bij herhaling. Dat betekent dat de maximumstraf wordt verdubbeld naar zes maanden cel. Maar dat is nog te weinig om iemand voor de onderzoeksrechter te leiden met het oog op een aanhouding. Het openbaar ministerie botst zo op het strafwetboek. Mocht de vrouw bij wijze van spreken ook een zoutvaatje hebben gestolen, zou ze wel opgepakt kunnen worden. De vrouw heeft een slordig voorkomen en had in het verleden een adres in Oostende. Tegenwoordig gaat ze echter door het leven als landloper. In horecazaken, waar ze naar hartenlust dineerde en dronk, verscheen ze vaak met plastic zakken. Het is nu maar de vraag of de vrouw definitief haar lesje heeft geleerd en stopt met tafelschuimen. De kusthoreca mag nu alvast voor enkele dagen op beide oren slapen.