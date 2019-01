Schepencollege start legislatuur met inspraakronde langs de wijken Leen Belpaeme

04 januari 2019

18u59 0 De Haan In De Haan werden de bevoegdheden vrijdag officieel verdeeld tijdens een schepencollege. Het nieuwe bestuur lichtte ook hun plannen toe voor de komende zes jaar. De eerste beslissing die ondertussen al werd afgesproken is om in het voorjaar nog langs te gaan in alle wijken en deelgemeenten om te luisteren naar de grieven van de inwoners. “Daarna zullen we concrete acties en plannen uitwerken”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA)

Het nieuwe bestuur wil na de verkiezingen al meteen hun belofte waarmaken om voor meer inspraak te zorgen en wil daarom nog dit jaar voorjaar langsgaan bij de wijken en deelgemeenten van De Haan om naar de inwoners te luisteren. “Elke politicus heeft wel zijn lijstje met vragen en opmerkingen van bewoners die hij tijdens de verkiezingsperiode heeft verzameld, maar we willen de grieven van de mensen nu ook gestructureerd meenemen in de acties van deze legislatuur. We hebben al de krijtlijnen uitgetekend, maar concrete acties worden pas vastgelegd nadat we geluisterd hebben naar de bevolking”, vertelt Vandaele. Het schepencollege wil daarnaast ook samenzitten met de sectoren zoals handelaars, verenigingen en de jeugd. “We willen ook een langetermijnsvisie uitwerken. Waar willen we staan in 2030? Welke klemtonen leggen we wat toerisme betreft? Waar willen we naartoe met onze stranden?”, zegt de burgemeester. Op vlak van openbare werken zal er gewerkt worden met een inventaris. “We moeten een inhaalbeweging maken. Sommige straten wachten al 12 jaar op vernieuwing”, zegt Vandaele nog. “Nu is er een budget dat ad hoc besteed wordt. We zullen een inventaris maken van de straten en voetpaden om te weten welke dringend moeten aangepakt worden en wat haalbaar is in deze legislatuur. Er zijn enkele dringende projecten zoals de aanleg van een fietspad in de Grotestraat. De gemeente fietsvriendelijk maken is sowieso een prioriteit”, schepen Marleen De Soete, die voortaan bevoegd is voor Openbare werken, (Vooruit!) aan.

Ook communicatie wordt een speerpunt. “Mensen die contact opnemen met het gemeentebestuur moeten binnen de 24 uur minstens een voorlopig antwoord krijgen. Eerst moeten we daarvoor ook de communicatiekanalen stroomlijnen.”

Op financieel vlak wil het nieuwe schepencollege zuiniger werken, maar tegelijkertijd ook de nodige investeringen doen. “De Haan is een financieel gezonde gemeente. De voorbije jaren werd er amper geleend en de leningen werden ook voor een stuk afgelost. Anderzijds werden bepaalde investeringen niet gebeurd. Daar moeten we wel eens werk van maken”, klinkt het nog bij Vandaele.