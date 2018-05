Schepen Kurt Beirens: "Burgemeester liegt over werken in Ringlaan" 26 mei 2018

Op de gemeenteraad van De Haan heeft nu ook de meestal redelijk stille schepen Kurt Beirens hard uitgehaald naar burgemeester Peter Breemersch en twee schepenen. Beirens beschuldigde zijn collega's ervan te liegen over de werken in de Ringlaan.





Die werken lopen fikse vertraging op, maar volgens Beirens vertelden de betrokkenen daarover niet de waarheid tijdens vorige zittingen. "In de zitting van maart klonk het dat de werken werden uitgesteld omdat het studiebureau een fout zou hebben gemaakt", zegt Beirens. "In tegenstelling tot wat de burgemeester verteld heeft tijdens de vorige gemeenteraad, heeft de aannemer het studiebureau wel degelijk in gebreke gesteld." Beirens haalde uit naar schepenen Rudy Claus en Paul Meyers omdat ze volgens hem de bevolking niet correct hadden ingelicht. "U verzwijgt de waarheid. Ik ben niet trots op de partij Bewust (waarvan Beirens de voorbije jaren deel van uitmaakte, nvdr) die via zijn vertegenwoordigers liegt of waarvan de leden uit een gemeenteraad wegblijven om moeilijke vragen te ontwijken." Burgemeester Peter Breemersch en schepen Paul Meyers ontkennen de aantijgingen. "Ik weet niet waarover hij het heeft. Hij haalt verschillende dingen door elkaar", reageert Breemersch. (LBB)