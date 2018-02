Schepen Cattrysse sluit zich aan bij N-VA/Samen LEEN BELPAEME

05 februari 2018

16u11 0

Rudi Cattrysse, momenteel schepen voor Bewust 12 in De Haan, sluit zich voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aan bij de groep N-VA/Samen, die momenteel in de oppositie zit. Een opvallende beslissing, maar het is dan ook al lang geen geheim meer dat het slecht gaat binnen de meerderheidspartij. Cattrysse is de eerste die het schip verlaat. "Ik had eerder al beslist om niet meer mee te gaan met Bewust. Ik voelde me er niet meer goed bij. Er zijn altijd maar discussies tussen de verschillende collega's. Ik heb zoveel mogelijk proberen te lijmen, maar mijn pot is leeg. Het was tijd om aan mezelf en mijn gezondheid te denken. Toen de vraag van Wilfried kwam, zag ik het wel zitten. We vullen elkaar goed aan. Hij is de man van de dossiers, ik ben meer de man van het volk", vertelt Cattrysse. Wilfried Vandaele stak eerder al de hand uit om over de partijgrenzen heen te werken aan de toekomst van de gemeente. "De samenwerking met Rudi lag het meest voor de hand. Ik heb destijds hard gediscussieerd met zijn vader Ivan Cattrysse, toen hij burgemeester was. Later heeft hij mij vanuit de oppositie in het schepencollege gehaald. Er is altijd een goede verstandhouding geweest."