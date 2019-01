Ringlaan wordt opnieuw afgesloten voor werken Leen Belpaeme

14 januari 2019

Vanaf dinsdag 15 januari starten voorbereidende werken in de Ringlaan tussen de Langestraat en de Kerkstraat aan de zijde binnenland. Hierdoor zal de Ringlaan, in eerste instantie, tijdelijk afgesloten worden in beide richtingen tussen de Kerkstraat en de Langestraat. Doorgaand verkeer tussen Oostende en Blankenberge dient de omleiding in beide richtingen te volgen via de N307 Brugsesteenweg en de N9 Oostendse Steenweg/Brugse Baan via de kluifrotonde en de rotonde Strooien Haan. Er is een lokale omlegging voorzien, die louter bestemd is voor het bestemmingsverkeer tussen Wenduine-Centrum en Blankenberge. Het plaatselijk verkeer wordt omgeleid via de parking aan de Noordzeelaan, aan de zuidzijde van de werkzone, waarbij het verkeer beurtelings geregeld wordt door middel van werflichten. Het fietsverkeer aan de zuidzijde van de Blankenbergsesteenweg blijft mogelijk en wordt bij middel van lage hekkens afgeschermd van het autoverkeer. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Joseph Knuddestraat en de Manitobastraat naar de Noordzeelaan. In de Noordzeelaan is er hiervoor ter hoogte van het kruispunt met de Manitobastraat enkel doorgang mogelijk voor fietsers. Het éénrichtingsverkeer in de Joseph Knuddestraat wordt tijdelijk omgewisseld vanaf de Noordzeelaan naar de Manitobastraat. Deze fase van de werken zou klaar moeten zijn tegen 26 januari. De handelszaken blijven maximaal bereikbaar