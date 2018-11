Rijbewijzen ingetrokken 19 november 2018

De politie heeft zaterdagavond twee rijbewijzen ingetrokken tijdens een alcoholcontrole in de Kapelstraat in Bredene en de Expressweg ter hoogte van Vijfwege in De Haan. In totaal werden 96 bestuurders onderworpen aan een ademtest. "Drie mensen bliezen 'alarm'. Ze kregen een onmiddellijke inning van 179 euro aangeboden en moesten hun rijbewijs voor drie uur inleveren. Drie anderen legden een positieve ademtest af en twee onder hen zagen hun rijbewijs ingehouden voor 15 dagen", zegt commissaris Dennis Goes. "De derde, een buitenlander, had geen rijbewijs en kreeg een pv voor rijden onder invloed en niet bezitten van een rijbewijs. Hij zal zich later moeten verantwoorden voor de rechter, maar moest al een consignatie van 1.318 euro betalen. Zo ontspringen niet-Belgische bestuurders de dans niet", aldus Goes. (BBO)