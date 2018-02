Reizigers kusttram geëvacueerd na ongeval met personenwagen 23 februari 2018

In De Haan werden gisteravond een twintigtal reizigers van de kusttram geëvacueerd na een ongeval met een personenwagen. Een SUV kwam rond 20 uur uit de Waterkasteelstraat en zou de Nieuwe Rijksweg oprijden. De kusttram, die net vertrokken was van de nabije halte, kwam echter op dat moment voorbij waardoor de bestuurster de tram aanreed in de flank. De vrouw had de tram niet gezien. Haar wagen werd door de aanrijding enkele meters verder tegen een hekken weggeslingerd en werd nadien getakeld. De bestuurster kwam er zonder verwondingen vanaf. Een reizigster van de tram was in shock en werd even verzorgd in een ambulance. Ook de brandweer en de politie waren ter plaatse. Een vervangbus van De Lijn vervoerde de gestrande reizigers richting hun bestemming. Door het incident kon de tram niet verder op eigen kracht en diende die gesleept te worden. Het tramverkeer verliep op enkel spoor. (BBO)