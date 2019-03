Recensie: Villa Julia in De Haan Timmy Van Assche

26 maart 2019

20u15 0 De Haan De Haan telt verschillende restaurants die in de bekende gidsen van Michelin en Gault&Millau pronken. Villa Julia is echter een opvallend adresje dat daar niét in voorkomt.

De bistro ligt op amper 150 meter van de centrale tramhalte en Leopoldlaan, maar toch ver genoeg verwijderd van alle (toeristische) drukte. Zoals de naam al doet vermoeden, is het restaurant gevestigd in een prachtige belle époquevilla. Ook het interieur bevat tal van authentieke elementen, maar op een zonnige dag – zoals op het moment van ons bezoek – neem je best plaats op het zonovergoten terras vooraan. De kaart is aardig gestoffeerd, maar het is vooral het concept dat opvalt. Zo kan je de artisanale garnaalkroketten en de tagliata van rundsnootjes zowel als tapas, voor- als hoofdgerecht krijgen. Ook de meeste andere voorgerechten zijn verkrijgbaar als hapje. Dat is ideaal voor wie niet ontzettend veel honger heeft, maar toch veel van de kaart wil proeven.

De huisaperitief van cava met perziklikeur (7,2 eur) en ‘Lady in red’-cocktail van cava met aardbeien en gin (12 euro) gaan vlotjes binnen, samen met een bordje olijfjes en varkensrilette. We kiezen als tapas voor de gegrilde witte asperges en gebakken kippenlevertjes (11 euro) en gerookte hoevekip met ham, groene en witte asperges (8,5 euro). De smaak en balans zit goed – de kippenlevertjes zijn lekker mals, de gerookte kip is onberispelijk – en je krijgt best een ruime portie voor een tapasbordje. Daarna wagen we ons aan de voorgerechtversie van Vichyssoise van asperges en kort gebakken tonijn (22 euro) en tagliata di manzo met ruccola en parmezaan (17 euro). Toegegeven: ook nu zijn de porties érg ruim. De tonijn en rundsnootjes zijn alle twee tot op de seconde perfect gebakken en uitstekend afgekruid. Waanzinnig lekker! Ook de presentatie is erg fraai. Kortom: deze twee gerechten zijn absolute aanraders.

Zeker een vermelding waard: de heerlijke pinot gris van het Sloveense wijnhuis Marjan Simcic (7,70 euro). Bij het brede publiek allicht onbekend, maar het getuigt van durf dat Villa Julia een onbekende Balkanwijn op de kaart zet. We sluiten af met een warm appeltaartje met vanille-ijs (9 euro) en limoncello met citroensorbet (9 euro). Hier valt weinig aan op te merken – een goeie afsluiter. Zijn er dan geen minpuntjes? Toch wel. Zo hebben we op onze twee gangen telkens een half uur moeten wachten en da’s best lang voor relatief beperkte porties. Op ons moment van bezoek was het bovendien niet overrompelend druk. Maar het zonnetje, de zéér vriendelijke bediening en steengoeie bordjes maken alles goed. Bistro Villa Julia heeft ons alvast kunnen overtuigen.

Sterren: 4/5

Bediening: 9/10

Eten: 9/10

Comfort: 7/10

Van Eycklaan 2, 8420 De Haan

Tel.: 059/44.93.42

Maandag en dinsdag gesloten

Tapas: 9-14 euro

Voorgerecht: 14-26 euro

Hoofdgerecht: 13-33 euro

Dessert: 8,5-9 euro