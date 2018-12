Rattenvanger krijgt nieuwe (elektrische) bestelwagen Leen Belpaeme

12 december 2018

14u04 0 De Haan Het gemeentebestuur van De Haan heeft zijn eerste 100 procent elektrische lichte bestelwagen in gebruik genomen. De auto vervangt het 14 jaar oude dieselvoertuig van de rattenvanger. Er werd een elektrisch voertuig aangekocht omdat de wagen gebruikt wordt om korte afstanden af te leggen.

“Het verduurzamen of het vergroenen van onze eigen vloot is een actiepunt binnen het Burgemeestersconvenant dat de gemeente ondertekende. De bedoeling is om de hoeveelheid CO² tegen 2020 met 20 procent te doen dalen. Het verder vervangen van de oudste en meest vervuilende wagens binnen de gemeentelijke vloot, is dan ook een prioriteit binnen het bestuur”, vertelt burgemeester Peter Breemersch. De gemeente ontving een toelage van 10.000 euro van de provincie West-Vlaanderen voor de aankoop van de bestelwagen. Binnen het Regionaal Comité Blankenberge ter bestrijding van de ratten werden hiervoor de nodige afspraken gemaakt. In 2017 werden er 466 bruine ratten gevangen op het grondgebied van De Haan.