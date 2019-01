Publieke wifi op de zeedijk moet tegen de paasvakantie in orde zijn Leen Belpaeme

31 januari 2019

10u45 0 De Haan Rudy Claus stelde zich tijdens de gemeenteraad vragen over publieke wifi in De Haan, die volgens het raadslid enkel zou werken in het gemeentehuis en op de trappen. “Dat klopt niet”, zegt schepen Marleen De Soete (Vooruit!) .

“Reeds enige tijd is er publieke WIFI in de volledige Kerkstraat met uitstraling naar Leopoldlaan, het tramstation en Astridpark Wenduine. In De Haan is La Potinière, het gemeentehuis en de sporthal al actief.” Voor wifi op de zeedijk zijn nog infrastructuurwerken nodig. “De infrastructuurwerken op de zeedijk in Wenduine zijn uitgevoerd door Citymesh, daar moet enkel nog de aansluiting door Eandis gebeuren. Deze werken zijn ingepland in de komende weken zodat er ook op de zeedijk van Wenduine met een uitstraling tot 50 m op het strand publieke WIFI zal zijn tegen de paasvakantie 2019. Wat betreft De Haan, is al opnieuw samengezeten met Citymesh en de dienst openbare werken om WIFI in de Leopoldlaan, Stationsstraat en zeedijk De Haan te installeren alsook op Schelpestik en Strangegat Vosseslag. Probleem was dat in De Haan op de zeedijk er aansluiting met elektriciteit moest voorzien worden via de kasten op de onderdijk van De Haan. Die kasten zijn evenwel al jaren niet meer veilig en er werd aan Eandis gevraagd om daar eerst al die kasten te vervangen door veilige kasten waar water en elektriciteit gescheiden worden. Die openbare aanbesteding is ondertussen achter de rug zodat de nieuwe kasten effectief zullen kunnen worden geplaatst, vermoedelijk tegen april 2019.”