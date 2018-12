Portretten van Bart Michiels zijn 30 jaar later terug te zien in bibliotheek: “Die gezichten blijven bestaan” Leen Belpaeme

23 december 2018

16u16 0

Op 22-jarige leeftijd portretteerde Bart Michiels zijn dorpsgenoten in Vlissegem een jaar voor hij vertrok naar de Verenigde Staten. Het was zijn afscheid aan zijn dorp. 30 jaar later zijn de oorspronkelijke foto’s opnieuw te zien in bibliotheek Canticleer in De Haan. “Met heimwee zie ik het aan”, was destijds de titel en drie decennia lijkt dat meer dan ooit het geval.

Tientallen inwoners van De Haan verzamelden in de bibliotheek van De Haan. Allemaal kijken ze naar de portretten en herkennen familie of dorpsgenoten. De drie weduwes op een rij is één van de bekendste foto’s uit de reeks en hangt ook op een grote banner boven de ingang. “Die dames passeerden elke avond aan onze deur om tien voor zeven op weg naar de avondmis. Ze liepen ook echt zo achter elkaar. Ik denk dat ze niet ver van elkaar woonden.” Achter elke foto schuilt een verhaal. De meeste mensen die destijds kwamen poseren voor de lens van Bart Michiels zijn ondertussen overleden. De reeks was een soort afscheid. “Als fotograaf wil je het verleden conserveren. Wij willen dingen vastleggen. Zo is die reeks ook ontstaan. Die gezichten blijven bestaan ook al zijn al zijn heel wat van deze mensen overleden. 30 jaar later is een goede periode om de foto’s nog eens boven te halen. Enkele jaren geleden werden al enkele foto’s gebruikt en op banners geplaatst, maar hier zijn 32 originele prints te zien. Kenners zullen zien dat ze nog echt in een donkere kamer zijn ontwikkeld.” Voor de portretten werd gevraagd aan de inwoners om te komen poseren in een geïmproviseerde studio in hun dagelijkse kledij. Dat was een bijzondere gebeurtenis in het dorp herinnert geboren en getogen Vlissegemnaar en bijna burgemeester Wilfried Vandaele zich. “Dat was toen echt wel ongewoon en er werd heel veel over gesproken in het dorp. Het was wel opvallend dat quasi iedereen wel wou poseren.” Voor Bart was het zijn eerste project als fotograaf. “Ik was toen 22 jaar. Dat was mijn eerste volwaardige project dat ik afgewerkt heb. Ik ben er nog altijd tevreden over, ook al was ik nog zo jong. De foto met de drie weduwen is altijd al een sterke foto geweest. Ik ben ook blij dat ik het zo gedaan heb. Ik kon die mensen ook fotograferen buiten of in hun eigen omgeving, maar ik wou het in een studio doen.”

New York

Michiels bouwde een succesvolle carrière uit in New York. “30 jaar geleden leefden we in een andere wereld. Ik zag hier weinig beweegruimte en de drang om de wereld te zien was groot. Ik had in de jaren 80 al een reis gemaakt en Amerika maakte een grote indruk op mij als 17-jarige. Ik heb daarna fotografie gestudeerd en die Amerikaanse manier van fotograferen sprak mij wel aan.” Hij komt één à twee keer per jaar terug naar België, maar de rest van de tijd woont en werkt Bart Michiels in New York. “Ik ben nu bezig met een project in Parijs en als ik dan toch zo dicht in de buurt ben kom ik wel eens langs. Ik ga in Parijs terug naar plaatsen die een historisch moment hebben gekend.” Hij maakte in het verleden ook al een reeks foto’s van landschappen waar historische slagvelden werden uitgevochten. “Dit is een beetje hetzelfde, maar niet met zoveel gewicht. Het kan gaan om filmlocaties. Ik wil er weliswaar ook een zoektocht van maken. Zo zijn er soms banale straten die aan bod komen in een film. De vraag is dan of ik Parijs goed genoeg ken om die straat te vinden.”