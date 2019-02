Politiezone Bredene/De Haan tevreden over laag percentage betrapte bestuurders tijdens BOB-campagne MMB

01 februari 2019

12u44 0 De Haan Van 30 november 2018 tot 28 januari liep de BOB-campagne en zoals elk jaar nam ook de politiezone Bredene/De Haan hier actief aan deel.

Er werden in die periode in De Haan en Bredene 2.974 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen en daarvan bleken 49 bestuurders te diep in het glas gekeken te hebben. Dat komt neer op 1,64 %, opnieuw een verbreking van het vorige record. Tijdens de campagne 2013/2013 blies nog 2,8 % positief, in 2015/2016 was dat 2,4 % en sedertdien blijft het aantal dalen: 1,75% twee jaar geleden, 1,74 % vorig jaar en nu dus 1,64 %. Het laagste cijfer ooit. “Daar waar men dit jaar nationaal voor het eerst onder de 2 % duikt en spreekt van beste Bob-campagne ooit, is dit bij ons reeds het derde jaar op rij het beste resultaat ooit en zitten we met 1,64 % nog ruim onder het nationale gemiddelde van 1,9 %. Dat is goed nieuws. Wij kunnen dit als politiezone alleen maar toejuichen. Het betekent dat onze inspanningen lonen en de mensen zich er meer en meer bewust beginnen van te zijn dat alcohol en rijden niet samengaan”, besluit commissaris Dennis Goes.