Politiemotard gewond na aanrijding 09 november 2018

Een 35-jarige motorrijder van de politie Bredene/De Haan is gisterenmiddag betrokken geraakt in een verkeersongeval. Dat gebeurde rond 14.45 uur langs de Koninklijke Baan in Wenduine. De motard reed als prioritair voertuig en was op weg naar een dringende oproep. Ter hoogte van het woonzorgcentrum Duneroze kwam het tot een aanrijding tussen de motor en een Fiat, bestuurd door een 54-jarige vrouw uit De Haan. De politiemotard kwam door de aanrijding ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. "Na verzorging mocht hij opnieuw beschikken", zegt commissaris Dennis Goes. De motor en de auto zijn licht beschadigd. De naburige politiezone Blankenberge/ Zuienkerke deed de vaststellingen van het ongeval. (MMB)