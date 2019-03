Politie zoekt inbreker die huizen als hotel gebruikt en al het eten opeet Mathias Mariën

12 maart 2019

07u17 0 De Haan De politie van Bredene/De Haan heeft vandaag een grote controleactie gehouden in de Concessiewijk. De voorbije maanden stelde de politie er heel wat (pogingen tot) inbraak vast. Opvallend: de dader logeert steevast in de huizen en eet er al het eten op.

Zelden wordt er iets gestolen en ook de materiële schade is altijd beperkt, maar de dader brengt wel steevast de nacht door in de huizen en eet er de voedselvoorraad op. De wijk, die loopt van de Koninklijke Baan tot de twee bossen in De Haan, bestaat vooral uit tweede verblijven. Daardoor kan de dader er de nacht doorbrengen. Sociale controle is er amper.

De feiten zijn al aan de gang sinds de zomer. Het gaat om 54 feiten, waarvan 30 effectieve inbraken. Tijdens de grote controleactie controleerde de politie vandaag 680 woningen. De bewoners reageren op sociale media tevreden dat de politie werk maakt van de aanhoudende plaag. Ze konden de dader evenwel niet vatten. Het onderzoek loopt verder.