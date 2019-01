Politie zoekt getuigen van 13 (pogingen tot) inbraken in De Haan Mathias Mariën

02 januari 2019

17u51 0

Tijdens de avond en nacht van oud naar nieuw waren inbrekers aan het werk in de De Haan centrum en de nabijgelegen Concessiewijk. In 13 woningen werd ingebroken of een poging daartoe ondernomen, soms met tamelijk bruut geweld, zoals het ingooien van een raam.

“De feiten lijken zich afgespeeld te hebben tussen 18 uur maandagavond en 6 uur dinsdagmorgen. Uit het tot nog toe gevoerde onderzoek blijkt een 3-tal jonge mannen in beeld te komen. Het gaat om twintigers waarvan 1 een grijze pull of sweater droeg”, laat de politie weten.

De politie van Bredene/De Haan doet een een oproep naar getuigen of personen bij wie het gedrag van de 3 jonge mannen die nacht is opgevallen. Mensen die menen nuttige informatie te kunnen verstrekken over de feiten of over deze jonge mannen, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Bredene/De Haan op het lokaal nummer 059 33 33 16. Indien gewenst worden tips of informatie discreet behandeld.