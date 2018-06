Politie: "Zeehond op strand? Laat het beestje aub met rust" 28 juni 2018

De politie van Bredene/De Haan ontving maandag opnieuw enkele meldingen dat er op het strand van Wenduine een zeehondje aangetroffen was dat niet meer in het water geraakte. Een team van de politie begaf zich naar het strand en zag heel veel volk rond de zeehond staan. Het dier was in leven en zag er gezond uit. De politie vroeg de omstanders onmiddellijk om afstand van het dier te houden en het met rust te laten. Eenmaal het volk weg was, kwam de zeehond weer tot rust en kroop het dier op eigen houtje terug naar de laagwaterlijn.





Omsingelen

"Het is niet ongewoon dat een gezonde zeehond op het strand wat 'zonnebaadt' of uitrust. Nogal wat mensen, die het ongetwijfeld goed bedoelen, denken dat elke zeehond op het strand in nood is en 'omsingelen' het dier, willen het aaien, nemen foto's, ... en jagen het dier daarbij eigenlijk schrik aan. Laat het dier met rust. Hou zeker 20 meter afstand, want ze hebben tanden en kunnen goed bijten (ook naar een hond). Uiteraard mag men steeds de hulpdiensten of het SOS rescue team van Sealife Blankenberge bellen als het dier effectief gewond of ziek lijkt, maar dat is bijlange niet voor alle dieren nodig", zegt de politie. (MMB)