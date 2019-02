Politie tevreden: nog nooit zo weinig bestuurders betrapt tijdens winterbob MMB

01 februari 2019

12u44 0 De Haan Van 30 november 2018 tot 28 januari liep de bobcampagne en zoals elk jaar nam ook de politiezone Bredene/De Haan hier actief aan deel.

Er werden in die periode in De Haan en Bredene 2.974 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen en daarvan hadden 49 bestuurders te diep in het glas gekeken. Dat komt neer op 1,64 procent. Tijdens de campagne 2013/2014 blies nog 2,8 procent positief, in 2015/2016 was dat 2,4 procent en sindsdien blijft het aantal dalen: 1,75 procent twee jaar geleden, 1,74 procent vorig jaar en nu dus 1,64 procent. Het laagste cijfer ooit. “En we zitten dan ook nog eens ruim onder het nationale gemiddelde van 1,9 procent. Wij kunnen dit als politiezone alleen maar toejuichen”, besluit commissaris Dennis Goes.