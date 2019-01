Politie maakt cijfers alcoholcontrole bekend: 98,84 procent van de bestuurders in orde MMB

14 januari 2019

16u34 0 De Haan De politiezone Bredene/De Haan heeft afgelopen weekend 186 bestuurders gecontroleerd tijdens een grootschalige alcoholcontrole.

“Het was opnieuw ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’ in gans het land. Ook wij deden mee”, laat de politie weten. “Bij acties in beide gemeenten werden 186 bestuurders gecontroleerd en daarvan hadden er drie te diep in het glas gekeken. Het komt erop neer dat 98,84 % van de gecontroleerden in orde was.” Volgens de politie zijn het geen slechte cijfers, maar kan het uiteraard nog altijd beter. Ze benadrukken bovendien dat er op elke dag van het jaar alcoholcontroles kunnen uitgevoerd worden in de zone.