Politie klist beschonken bestuurders 26 maart 2018

Een team van de politiezone Bredene/De Haan heeft zaterdagnacht enkele korte verkeerscontroles gehouden.





Verscheidene bestuurders bleken onder invloed. Op de N34 Koninklijke Baan in De Haan, net voor het kruispunt met de Vosseslag, legden er twee een positieve ademtest af. Van een Belg werd het rijbewijs voor 6 uur ingehouden. Een andere bestuurder, van Poolse nationaliteit, weigerde na de positieve ademtest om een ademanalyse af te leggen en wilde ook geen bloedproef.





De bestuurder belandde uiteindelijk voor openbare dronkenschap in de politiecel. Even verderop in Bredene werd een controleactie gehouden ter hoogte van het kruispunt met de Breeweg. Daar was er een wagen die uit de richting van Oostende kwam en zich op enkele tientallen meters voor de controle op de parkeerstrook plaatste. De inzittenden wandelden doodgemoedereerd weg.





De politie hield hen tegen en de automobilist legde een positieve drugtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingehouden. Wat later werd nog een andere bestuurder betrapt met een positieve alcoholtest. Ook hij is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. (MMB)