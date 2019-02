Paard komt in gracht terecht: brandweer heeft twee uur tijd nodig om dier op het droge te krijgen Siebe De Voogt

24 februari 2019

00u13 0 De Haan In de Vlissegemstraat in De Haan is zaterdagmorgen een paard in de gracht terecht gekomen. De brandweer had liefst 2 uur nodig om het dier weer op het droge te krijgen. Gelukkig hield het niets over aan het incident.

Het springpaard ontsnapte even na 10 uur uit een weide en kwam in de diepe gracht terecht, waarin ook water stond. Een brandweerman van de post De Haan-Wenduine zorgde ervoor dat het dier niet helemaal kopje onder ging, in afwachting van de aankomst van het gespecialiseerde dierenreddingsteam van de brandweer van Veurne. In het bijzijn van een dierenarts konden zij het paard met behulp van een kraanvoertuig uit het water tillen. De ganse operatie nam uiteindelijk twee uur in beslag. Het paard bleek na controle van de dierenarts wat onderkoeld, maar houdt geen blijvende letsels over aan zijn hachelijke avontuur.