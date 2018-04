Oppositie stemt tegen jukeboxmuseum in De Panne 11 april 2018

Oppositiepartij Visie 2020 & N-VA heeft tijdens de gemeenteraad tegen het jukeboxmuseum in de Kasteelstraat in De Panne gestemd omdat de partij vreest dat het project te weinig slaagkansen heeft.





De gemeente zal in een stopgezette meubelzaak in de Kasteelstraat een jukeboxmuseum inrichten, met daarin de collectie van Geert Olieu. Cindy Verbrugge (Visie 2020 & N-VA) wilde weten wat er moet gebeuren met het deel van de collectie waar geen plaats voor is in de voormalige meubelzaak.





OCMW-voorzitter en pleitbezorger van het project Frans Buyse (CD&Vplus) antwoordde: "We wachten eerst het ontwerp van de architect af. Vermoedelijk zullen we een stockageruimte voor een dertigtal toestellen nodig hebben, maar ik heb daarvoor al een locatie op het oog. Het zou de gemeentekas maar een paar honderd euro per maand kosten."





Wanneer de opening is gepland, is nog niet duidelijk. Cultuurschepen Christophe Delrive (DAS) ziet het niet haalbaar tegen de zomer en wist ook nog niet zeker of het tegen de verkiezingsmaand oktober wel zou lukken. (GUS)