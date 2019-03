Onze stranden zijn weer een flink stuk schoner: 7.500 vrijwilligers rapen 11,5 ton afval tijdens Eneco Clean Beach Cup Timmy Van Assche

24 maart 2019

18u07 0 De Haan 7.500 deelnemers, 11,5 ton afval opgeruimd en meer dan 76 kilometer strand dat er opnieuw netjes bijligt. Dat zijn de straffe cijfers van de tiende Eneco Clean Beach Cup. Vorig jaar ging het nog om 5,5 ton zwerfvuil. “Meer vrijwilligers doen mee, maar er is ook meer plastic in omloop”, zegt organisator Sven Fransen.

Het initiatief begon ooit met een paar honderd deelnemers, maar is uitgegroeid dat een belangrijk symboolevenement. In elke badstad langs onze kust werd vandaag stevig afval geruimd, van De Panne over Oostende tot Knokke-Heist. 22 surfclubs namen met plezier deel. Maar ook buiten onze landsgrenzen sprongen ze op de Clean Beach Cup-kar, zoals in het Nederlandse Cadzand en Noord-Franse gemeenten Bray Dunes, Zuydcoote, Leffrinckoucke en Duinkerke. In totaal mocht de organisatie maar liefst 7.500 vrijwillige afvalruimers verwelkomen die samen 11,5 ton afval van het strand plukten. Ter vergelijking: vorig jaar zaten 4.000 deelnemers aan 5,5 ton. Het is logisch dat meer deelnemers ook meer afval kunnen oppikken en beter kunnen zoeken naar zwerfvuil. “Maar er is ook meer plastic in omloop en dus ook meer plastic in onze zee en op de stranden", zegt organisator Sven Fransen. “Denk maar aan de walvis die onlangs in het nieuws kwam met 40 kilogram plastic in z’n maag.”

De Haan als centrum

De Haan en haar watersportclub Windhaan vormden het centrale punt. Een paar duizend deelnemers - gezinnen en verenigingen - zakten naar de kustgemeente af. “Wij komen van de wijk Vosseslag naar hier gewandeld", vertelt Theodoor Demey van KSA Biekorf. “Als jeugdbeweging organiseren we wel vaker activiteiten op het strand. En dan willen we ook dat het strand er netjes bijligt. Zo haalden we onder meer glas, houten planken, plastic blikjes en flesjes van tussen het zand. Vooral glas, dat nooit vergaat, is ronduit gevaarlijk als je op het strand wil spelen.”

“Ik snap dit écht niet

Ook gezinnen tekenden present. “We willen onze kinderen van jongs af aan het goeie voorbeeld meegeven: hou het netjes voor iedereen en ruim je afval op. Zo moeilijk kan het toch niet zijn, hé?”, zeggen Maarten Alleyns en Alicia Lecuyse. “We zijn van Wenduine en houden natuurlijk van een proper strand. Met onze kindjes Augustin en Pénélope maken we er intussen een leuke dag van in het zonnetje. We zijn alvast klaar voor de zomer.”

De vrijwilligers kwamen ook van diep uit het binnenland. “Het strand is een van de mooiste stukjes natuur van ons land. Dan moet je daar ook zorg voor dragen”, redeneert Kevin Tops uit Brussel. “Naast heel wat blikjes en plastic zakjes vinden we ontzettend veel sigarettenpeuken. Het duurt jaren vooraleer ze zijn verteerd door de natuur, maar waarschijnlijk komt het in de buik van een vogel of vis terecht. Onvoorstelbaar: waarom nemen mensen hun afval niet gewoon mee? Ik snap dit niet en zal het allicht nooit snappen.”

Actueler dan ooit

De organisatoren zijn opgetogen over de opkomst. “Je moet weten dat de Clean Beach Cup tien jaar geleden ontstond met ‘slechts’ een paar honderd deelnemers - voornamelijk surfers en andere watersporters”, vertelt medeorganisator Mathias Kerckhof. “Dat we 7.500 vrijwilligers kunnen strikken, heeft uiteraard met het weer te maken, maar toch vooral door het groeiende engagement. Het klimaat en zorg voor de natuur zijn nu actueler dan ooit en het bewustzijn groeit stelselmatig”, voegt Fransen eraan toe. “We mogen ook niet vergeten dat we ook elke dag onze bijdrage kunnen leveren, bijvoorbeeld met herbruikbare tassen, zakken en drinkbekers, of niet langer rietjes te gebruiken. Soms zit het in kleine dingen."