OCMW-Voorzitster sluit aan bij Vandaele-Cattrysse 18 april 2018

De lijst rond Wilfried Vandaele en Rudi Cattrysse raakt steeds meer gevuld met kandidaten van andere partijen. Na Christine Beirens sluit nu ook OCMW-voorzitster Marleen Schillewaert-Vercruyce zich aan bij het nieuwe project. Marleen Schillewaert-Vercruyce is al jarenlang dé vrouwelijke stemmenkampioen in de gemeente.





Haar gezin heeft een landbouwbedrijf in Wenduine en zij is de drijvende kracht achter tal van initiatieven voor bejaarden, zoals de Duinsenioren, de Duynedansers en de Country Line Dancers Wenduine. Zoals Rudi Cattrysse en Kurt Beirens kon ook Marleen Schillewaert-Vercruyce zich niet langer vinden in de besluiteloosheid en het gebrek aan collegialiteit binnen de huidige Bewust-meerderheid. "Wij hebben het gevoel dat we de laatste jaren ter plaatse blijven trappelen terwijl de andere kustgemeenten stappen vooruit zetten. Nochtans heeft onze gemeente alle troeven om boven de andere uit te steken", vertelt Marleen. (LBB)