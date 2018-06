Nog luchtzakjes en berg bootjes is klaar ORGANISATIE WATERFRONT GAAT LAATSTE RECHTE LIJN IN LEEN BELPAEME

26 juni 2018

02u42 0 De Haan In het Zeepreventorium zijn jongeren en vrijwilligers met man en macht bezig om 3.000 bootjes te vullen met biologisch afbreekbare luchtzakjes. Het moet snel gaan, want vrijdag worden de bootjes te water gelaten voor Waterfront, de herdenking van WOI aan zee. Canvas zendt de herdenking live uit.

Waterfront is het vijfde participatieproject van GoneWest, het culturele herdenkingsprogramma van de provincie West-Vlaanderen voor de herdenking van WOI. Liefst 6.000 deelnemers zullen 3.000 bootjes in zee houden tussen Zeebrugge en Oostende, een afstand van 21 kilometer. Elk bootje wordt vastgehouden door twee mensen die het bootje zelf moeten ineensteken. Ze schrijven er ook de naam van een gesneuvelde op zee op, plus een hoopvolle boodschap voor de toekomst. In vijf kustgemeenten staat nog een extra live-performance op het programma. Om 19 uur start een uitzending live op Canvas. Onder meer koning Filip en koningin Mathilde en de gouverneur-generaal van Australië zullen de herdenking bijwonen. De groots opgezette organisatie is gisteren begonnen aan de laatste rechte lijn.





Schoonheid en naïviteit

Vivi Lombaerts is al sinds januari 2016 bezig om Waterfront op touw te zetten. "Nu wordt het echt", vertelt ze in de sporthal van het Zeepreventorium, waar de 3.000 bootjes gevuld worden met biologisch afbreekbare luchtzakjes. "We zijn op 18 januari 2016 gestart met Waterfront. Ik weet het nog zo goed omdat we toen naar Glasgow gereisd zijn om een kunstenaar te bezoeken die werkt rond 'les petits bateaux', waar heel wat mensen destijds mee naar Engeland zijn gevlucht. Een samenwerking bleek uiteindelijk niet haalbaar. Maar omdat we bij de vorige herdenkingen al samengewerkt hadden met lagere scholen en middelbare scholen, was het nu eigenlijk logisch om bij hogeschool Vives aan te kloppen. Via een wedstrijd hebben we een ontwerp gekozen. Het gekozen bootje sprong onmiddellijk in het oog door de schoonheid en naïviteit. Het is een bootje zoals een kind het zou tekenen", licht Lombaerts toe. Na de lange voorbereiding moet er deze week toch nog heel wat gebeuren. "Door de performances en de uitzending op Canvas moeten we op twee fronten werken. We hebben gelukkig overal veel steun gekregen. We hadden in totaal immers toestemming nodig van 29 administraties om Waterfront te organiseren."





Bij het vullen van de bootjes was het motto duidelijk 'vele handen maken licht werk'. Naast presentatoren Joris Hessels en Dominique Van Malder werkten ook Shani Bisschop (17) en Laury Rabaeys (18) van het Zeepreventorium mee. "We hebben nu zo'n 20-tal bootjes gevuld. Het is een mooi project en ik ben blij dat er ook aan het milieu gedacht is: we gebruiken bio-afbreekbare luchtzakjes."





Hulp op komst

Maar het wordt uiteindelijk nog spannend. "Tijdens de testdag hebben we gemerkt dat we de bootjes iets meer moesten vullen. Gelukkig komen er nog collega's van de provincie helpen. Donderdag worden de bootjes opgehaald door 22 bestelwagens. Die droppen hun lading langs het traject, zodat de deelnemers de bootjes vrijdag kunnen ophalen aan de insteekplaatsen."