Nieuwe zaak O’Coco geopend op de zeedijk Leen Belpaeme

04 maart 2019

15u56 0 De Haan In Wenduine opende O’Coco de deuren op de Zeedijk 24. Zaakvoerder Virginie Parasie was 25 jaar lang uitbater van Col et Cravate in de Kerkstraat in Wenduine.

Na een kwarteeuw besloot ze nu te verhuizen naar een volledig vernieuw pand met zeezicht. Met een speelsere naam en nieuwe locatie breidt ze het assortiment damesmode uit met leuke strandkledij. Interieurarchitect Tiene Laurent tekende het vernieuwende en harmonieuze ontwerp. Gemeenteraadsvoorzitter Kris Steen en handelaar in Wenduine was aanwezig op de opening van deze trendy zaak. “Als gemeente kunnen we enkel maar blij zijn met ondernemers als Virginie, die nog durven investeren en innoveren. Een weldoordacht concept en assortiment, in combinatie met een eigentijdse inrichting zullen altijd slagen. Daarom moeten we deze projecten steeds aanmoedigen en steunen.”