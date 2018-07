Nieuwe website en gratis wifi 04 juli 2018

De Haan pakt na een nieuw logo ook uit met een vernieuwde website. "De nieuwe website heeft een moderne look en is makkelijk te gebruiken via een zoekfunctie. De website wordt nog aangevuld met een e-loket, maar ik ben nu al tevreden over het resultaat", zegt schepen Marleen De Soete. Ondertussen heeft de gemeente zich ook aangesloten bij het raamcontract van Brugge en worden er overal wifihotspots geplaatst. Tegen augustus zal er gratis wifi zijn op het strand, de zeedijk, in de winkelstraten, de surfclubs, het Kennedyplein, Astridpark en La Potinière. (LBB)