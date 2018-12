Nieuw schepencollege bundelt bevoegdheden die bij elkaar horen Leen Belpaeme

22 december 2018

Op 2 januari, om 20u, wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, in d’Annexe, achter het gemeentehuis in De Haan. Ook de verdeling van de bevoegdheden is nu bekend. “In de vorige legislatuur zaten bevoegdheden helemaal versnipperd. Onderwijs en jeugd bv vielen onder verschillende schepenen”, licht toekomstig burgemeester Wilfried Vandaele (OPEN &N-VA) toe. “Nu werken we zoveel mogelijk met samenhangende bevoegdheidspakketten: onderwijs, jeugd en kinderopvang zitten samen net als cultuur en bibliotheek.” Vandaele zal als burgemeester verantwoordelijk zijn voor veiligheid, communicatie, ruimtelijke ordening, wonen en erediensten. Rudi Cattrysse is schepen van burgerlijke stad, bevolking, vreemdelingenzaken, cultuur, roerend erfgoed en bibliotheek. Marleen De Soete (Vooruit!) krijgt opnieuw toerisme, maar ook lokale economie, afvalbeheer, mobiliteit, openbare werken en nutsvoorzieningen. Christine Beirens zal zich buigen over financiën, personeel werken in eigen beheer en informatica. Mathieu Delbarge en Hilde Dhont wisselen elkaar af op jeugd, kinderopvang, onderwijs, sport, leefmilieu en duurzaamheid. Marleen Schillewaert neemt sociale zaken, ontwikkelingssamenwerking en gezondheid op zich.