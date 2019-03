Nieuw clublokaal voor hondenclub is voer voor politieke discussie, maar met de club zelf werd nog niet gesproken Leen Belpaeme

03 maart 2019

11u59 0 De Haan Vlak voor de verkiezingen werd de bouw van een nieuwe hondenclub in De Haan nog goedgekeurd. In de nasleep van 14 oktober werd dit dossier al gebruikt in de politieke strijd en in de gemeenteraad van donderdag werd de kostenplaatje van 407.000 ter kennisname meegedeeld aan de raadsleden. Een veel te hoog bedrag, zo vindt de huidige burgemeester Wilfried Vandaele (OPEN & N-VA), maar de gemeente is via Farys gebonden aan een contract. Bij K.V. De Haan hopen ze nu zo snel mogelijk op een overleg.

Eind 2019 keurt de gemeenteraad van De Haan de intentie goed om via Farys een nieuw lokaal te bouwen voor hondenclub K.V. De Haan. De plannen zijn echter nog niet concreet en er zou sprake zijn van een kostprijs van 100.000 euro. Op 2 oktober keurt het schepencollege de gunning van het dossier goed. Twee weken later zijn er verkiezingen. De nieuwe bestuursploeg is niet gelukkig met dossier maar kan niet meer terug. Het kostenplaatje komt nu al op 407.000 euro. Een grote som voor een clublokaal. “Wij zouden graag de verschillende verenigingen een gelijke behandeling willen geven. Nu is dat niet het geval. We kunnen weliswaar niet meer terug, want anders zitten we met een schadeclaim. Als we dat doen zijn we dat geld al helemaal kwijt. We proberen nu nog de 21 procent btw te recupereren en bekijken de mogelijkheid om het lokaal polyvalent te gebruiken. We zijn daar nog niet helemaal uit”, vertelt burgemeester Wilfried Vandaele. Schepen van Sport Mathieu Delbarge (OPEN & N-VA) vulde nog aan dat er onderzocht wordt om in het lokaal een stapelplaats te voorzien voor de wielerclub.

Voorzitter Mario Verleene van de hondenclub zit verlegen met het dossier. “Wij werden door het vorige bestuur in het ongewisse gelaten, maar ook nu is er nog geen overleg geweest”, vertelt Verleene. Er zijn dan ook enkele problemen in het dossier. “Er is beslist, zonder onze inbreng, om het nieuwe lokaal op dezelfde locatie te bouwen. Dat zorgt ervoor dat we een tijdje zonder kantine zullen zitten. We zullen dan waarschijnlijk containers moeten huren, maar wie zal dat betalen? Er werd nu in de gemeenteraad gezegd dat er eventueel een extra vereniging van het lokaal gebruik zou maken, maar dat is heel moeilijk in de praktijk. Er werd daarover ook nog niet met ons gesproken. Er was eerst een overleg met Farys en we hopen dat het gemeentebestuur nu zo snel mogelijk met ons rond tafel zal zitten. Ik heb enkele voorstellen om de kostprijs te drukken. Ik weet ook niet waarom het vorig bestuur zoveel geld wilde uitgeven aan dit project, ik begrijp dat de nieuwe burgemeester alle clubs op dezelfde manier wil behandelen”, vertelt Verleene.