Nierpatiënten onderweg voor dialyse betrokken in ongeval Bart Boterman

21 maart 2019

16u03 0 De Haan Op de Brugse Baan in Klemskerke bij De Haan is donderdagvoormiddag een ongeval gebeurd met een busje voor niet-dringend ziekenvervoer. Drie nierpatiënten waren op weg naar het AZ Sint-Jan in Brugge voor een nierdialyse.

Het busje, een Renault Kangoo, kwam volgens commissaris Dennis Goes van de politiezone Bredene/De Haan rond 11.15 uur in aanrijding met een landbouwvoertuig. “Het ziekenvervoer reed achter een verreiker. Toen die vertraagde en een private oprit wilde opdraaien, reed het ziekenvervoer er achteraan op in. De inzittenden raakten lichtgewond en zouden in normale omstandigheden niet meteen naar het ziekenhuis overgebracht worden. Maar gezien er een dringende nierdialyse moest gebeuren, werden de drie patiënten met een ziekenwagen naar het AZ Sint-Jan overgebracht”, aldus Goes.

De Renault Kangoo raakte stevig beschadigd en werd getakeld. Tussen de bestuurders was er nog onenigheid over het al dan niet gebruiken van de richtingaanwijzers.