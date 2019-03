Na Wonderbos en Vossenhol nu ook de Slierberg om te spelen in de Duinbossen Leen Belpaeme

31 maart 2019

In de Duinbossen in De Haan zijn drie specifieke speelzones ingericht. “In november 2012 vroeg Tom Museeuw van de jeugddienst van De Haan heel voorzichtig of er iets meer gedaan worden met de speelzones in het bos. Die zones waren er al langer, maar veel mensen wisten niet wat je er mocht doen. Er werd daarom ook weinig gebruik van gemaakt”, vertelt Evy Dewulf, regiobeheerder kust en polders bij het Agentschap Natuur en Bos, dat instaat voor het beheer. Zo ontstond in 2013 het Vossenhol en in 2016 het Wonderbos. “Door de speelzones duidelijk te zoneren met speeltoestellen en afsluitingen is het duidelijk waar er kan gespeeld worden en is er meer begrip als we andere stukken van het bos afsluiten om de natuur en de dieren beter te beschermen. De speelzones zijn ondertussen echt een groot succes.” De derde speelzone werd nu ook voorzien van avontuurlijke speelvoorzieningen voor grotere kinderen. Ze kunnen zo glijden van een glijbaan op een berg en een parcours afleggen langs touwen. De Slierberg werd afgelopen weekend al druk bespeeld tijdens de opening.