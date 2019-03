Na fatale valpartij met fiets redt Thibault (20) zeven levens als orgaandonor: “Het geeft ons als familie troost” Jelle Houwen Mathias Mariën en Wouter Spillebeen

02 maart 2019

06u31 0 De Haan De 20-jarige Thibault Joncheere uit Wenduine, die stierf bij een fietsongeval, heeft als orgaandonor zeven andere mensen gered – zelfs een jong kindje. «Hij leeft zo verder, ook in verscheidene landen. Dat geeft ons troost», zegt Marc Joncheere, de papa van de geliefde student sportwetenschappen aan de Gentse universiteit.

De noodlottige val die Thibault maakte, dateert van de nacht van 20 op 21 februari. Hij reed toen alleen met zijn fiets op de Kortrijksesteenweg in Gent en kwam er om onduidelijke reden rond 1 uur ten val. Bij het ongeval waren geen voertuigen betrokken. Wellicht maakte de twintiger een slecht manoeuvre. “Wat er hem precies overkomen is, weten we ook niet”, zucht papa Marc. “Misschien is hij gevallen op de trambedding? In ieder geval is hij erg slecht gevallen, op zijn hoofd. Hij liep daarbij een schedelbreuk en hersenbloeding op. Hij belandde meteen in coma. We wisten dus meteen dat het heel ernstig was. Maar we zijn blijven hopen, we konden ook niets anders doen. In het ziekenhuis werden we gelukkig heel goed omringd en kregen we de nodige bijstand én de juiste uitleg. Tot we op 23 februari dat telefoontje kregen: Thibault had het niet gehaald.”

Fitte sportman

Na het overlijden van Thibault kwam de vraag tot orgaandonatie ter sprake. “Dat begreep ik wel: Thibault was een kerngezonde en fitte sportman. We hadden er met Thibault nooit over gesproken, maar het was voor ons snel duidelijk dat we orgaandonatie zouden doen. Dit hebben we in samenspraak gedaan met zijn jongere broers, omdat we hen willen betrekken in de meeste beslissingen. We waren het meteen unaniem eens: hij zou hiermee meteen akkoord geweest zijn. We horen dat Thibault nu zeven andere mensenlevens gered heeft. Zelfs van een jong kindje. Het zijn kleine dingen voor ons om aan vast te houden, maar het zijn wel grootse daden. Het geeft ons in zekere zin troost. Thibault leeft nu echt wel een stukje verder.”

Surflessen aan blinden

Het verdriet om het heengaan van de twintiger wordt er uiteraard niet kleiner om. Thibault was dan ook een graag geziene figuur: bij hem thuis in regio De Haan, aan de universiteit in Gent waar hij een vriendin had en in het sociale leven. “Hij was niet alleen een erg vlotte student, maar ook erg sportief en sociaal geëngageerd”, vervolgt Marc. “Hij gaf surflessen aan blinden en slechtzienden en was een gepassioneerd zeeredder. Eerlijk gezegd kan ik met geen woorden beschrijven hoe hard hij gemist zal worden.”

Unief legt bus in naar crematie

Thibault studeerde bachelor sportwetenschappen aan de universiteit van Gent en zat er in zijn derde jaar. Woordvoerster Stephanie Lenoir bevestigt het tragische overlijden. “Hij was een graag geziene figuur op de campus”, zegt ze. “Het overlijden leeft heel erg bij de studenten en het personeel. Er wordt vanuit de universiteit een bus ingelegd, zodat ze kunnen meegaan naar de crematie. Studenten die dat willen, kunnen bij de studentenpsycholoog terecht voor begeleiding, of bij het personeel en de verantwoordelijke voor psychosociaal welzijn.” Wellicht zal de universiteit tijdens de plechtigheid van vandaag in het crematorium van Brugge ook nog iets organiseren. Ook enkele studenten plannen binnenkort een herdenking.