Minister Weyts trekt 3 miljoen euro uit voor extra aanvoer zand Leen Belpaeme

16 januari 2019

16u58 0 De Haan Burgemeester Wilfried Vandaele (OPEN & N-VA) van De Haan maakt bekend dat Vlaams minister Ben Weyts toegezegd heeft om in februari extra zand aan te voeren op de stranden van De Haan voor een bedrag van 3 miljoen euro.

Vandaele zat samen met zijn partijgenoot om het probleem van de kusterosie te bespreken. “In het kader van het Masterplan Kustveiligheid deed de Vlaamse overheid de voorbije jaren al tal van ingrepen aan de kust om het hinterland beter te beveiligen tegen de stijging van de zeespiegel en zware stormen. In Wenduine werd bijvoorbeeld een keermuur gebouwd op de dijk. Op vele plaatsen werd ook extra zand opgespoten. Dat de natuur knabbelt aan die zandsuppleties, is een normaal proces. Zand wordt door de zee nu eenmaal af- en aangevoerd”, laat Vandaele weten.

Onder meer de stranduitbaters van De Haan maken zich nu al zorgen of het strand er wel netjes bij zal liggen tegen het voorjaar. “We moeten afwachten of de voorjaarsstormen nog meer schade zullen aanrichten, maar minister Weyts heeft alvast toegezegd dat er in februari op het strand van De Haan extra zand zal worden aangebracht.”