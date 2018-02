Met virtual reality op stap in Molenaarshuys GEMEENTE WIL VERHAAL MOLENAAR OP EEN MODERNE MANIER TOT LEVEN WEKKEN LEEN BELPAEME

03 februari 2018

03u18 0 De Haan Het gemeentebestuur is bijna klaar met de invulling van het Molenaarshuisje bij de Hubertmolen in Wenduine. De gemeente kocht het pand in 2016 om er een erfgoedmuseum in onder te brengen. Het is de bedoeling om via het project Molenaarshuys het verhaal op een hedendaagse manier tot leven te laten komen.

Er is in de gemeenteraad van De Haan wel vaker kritiek te noteren op de plannen van het schepencollege om een erfgoedmuseum onder te brengen in het molenaarshuisje.





Schepen Marleen De Soete stelt de plannen, nu die bijna klaar zijn, weliswaar graag al eens voor. "er is hard aan gewerkt om een uniek concept uit te werken. Dit is een nieuw topproject zijn voor Wenduine. Het probleem van erfgoedpanden is dat ze vaak klein zijn, maar met virtual reality (VR) kunnen het leven van de molenaar tonen zonder er een klassiek museum van te maken. Er zullen in totaal zo'n 20 thema's aan bod komen waardoor het molenaarshuisje maximaal zou benut worden", vertelt De Soete. Op de benedenverdieping zouden de bezoekers kunnen plaatsnemen op een bank en met een VR-bril virtueel naar het huis en de molen wandelen. Je beleeft het verhaal als een kind, je ziet ondermeer de brand die destijds de molen heeft verwoest, maar je ziet ook hoe de molenaar aan het werk is. Je zal met je hand in het graan kunnen zitten en de wind voelen blazen. Daarnaast is er plaats voor een kleine horecagelegenheid met streekbieren. Op de tussenverdieping kan een doe- of opdrachtenruimte komen voor kinderen. De molen werd vroeger gebruikt als communicatiemiddel. De stand van de wieken werd aangepast naar gelang de gebeurtenis. We kunnen dit verhaal hier aan bod laten komen. Aan de hand van touchscreens is het de bedoeling om interactief te werken en nog andere onderwerpen aan bod te laten komen", licht De Soete toe.





Subsidies

Eind deze maand wordt het subsidiedossier van het Molenaarshuisje door de dienst toerisme in samenwerking met Alfavision en Monument in Ontwikkeling ingediend bij de provincie. De verwezenlijking van dit project is afhankelijk van de toekenning van toeristische impulssubsidies van West - Vlaanderen die maximum 50 procent zullen bedragen van de voorziene uitvoeringskosten met een maximum van 250.000 euro. Als de gemeente de subsidie niet binnenhaalt wordt het moeilijker om te realiseren.





"Ik vind weliswaar dat we het sowieso moeten doen, maar dat zal afhangen van de volgende beleidsploeg. We lopen hiermee vooruit en bieden een internationale invulling aan ons erfgoed. De toekomst is om kleinere erfgoedpanden toegankelijk te maken met innovatieve technieken."





In afwachting wordt het molenaarshuisje al gebruikt voor recepties en andere gelegenheden.