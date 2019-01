Maandag starten rioleringswerken in Ensorlaan Leen Belpaeme

11 januari 2019

De timing van de werken op het Leopoldplein en in de Ensorlaan in De Haan, die momenteel bezig zijn, wordt aangepast. “Volgens de oorspronkelijke planning zouden de werken op het Leopoldplein uitgevoerd worden tussen de zomervakantie 2018 en de paasvakantie 2019. De werken in de Ensorlaan zouden pas uitgevoerd worden tussen de paasvakantie 2019 en de zomervakantie 2019. Om technische redenen wordt de fasering van de werken evenwel aangepast”, laat schepen Marleen De Soete, bevoegd voor weten. De rioleringswerken op het centrale pleingedeelte van het Leopoldplein zijn nagenoeg voltooid, zodat er volop gewerkt wordt aan de afwerking van de bovenbouw. Om het afvloeien van het afvalwater van het westelijk gedeelte van het centrale plein te waarborgen wordt geopteerd om prioriteit te geven aan de aanleg van de riolering in de Ensorlaan. Deze werken starten al op maandag 14 januari. Tegen de paasvakantie 2019 zouden de rioleringswerken voltooid zijn en zou er gestart zijn met de afwerking van de bovenbouw. De heraanleg van het parkeerterrein op het Leopoldplein, tussen de gebouwen Koninklijke Baan 29 en 31 wordt uitgevoerd na de paasvakantie 2019. De parkeervakken aan de zuidzijde van de parking zijn al klaar en worden bereikbaar gemaakt vanaf de Koninklijke Baan. De voorziene voltooiingsdatum wordt behouden op 7 juni.