Lokaal lekkers op Kok@Zee 10 juli 2018

Voor de derde maal organiseert De Haan - in samenwerking met lokale gastronomen - het culinair evenement Kok@Zee, nu woensdag van 11 tot 22 uur in het Domein La Potinière. De chef-koks uit de gemeente presenteren elk een gerechtje dat een smaakvolle combinatie is met onder meer lokale streekproducten. De bezoeker kan bij 22 standjes langsgaan. Kinderen kunnen ondertussen ravotten op het speelplein in het park. (LBB)